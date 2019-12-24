Специалисты «Левада-центра» провели опрос, в ходе которого выяснили, какой политической силе отдали бы предпочтение россияне в случае проведения парламентских выборов в грядущее воскресенье, 29 декабря.
Оказалось, что большинство голосов получила бы «Единая Россия». При указанном раскладе 47% респондентов поддержали бы партию власти.
За КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР — 13%. На четвёртом месте расположились с 5% сразу две партии — «Эсеры» и «Коммунисты России».
Исходя из обнародованных данных, в случае выборов в ближайшее воскресенье 24% россиян не пришли бы голосовать,
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.
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