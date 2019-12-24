https://static.news.ru/photo/e76d5e76-26dc-11ea-97ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты «Левада-центра» провели опрос, в ходе которого выяснили, какой политической силе отдали бы предпочтение россияне в случае проведения парламентских выборов в грядущее воскресенье, 29 декабря.

Оказалось, что большинство голосов получила бы «Единая Россия». При указанном раскладе 47% респондентов поддержали бы партию власти.

За КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР — 13%. На четвёртом месте расположились с 5% сразу две партии — «Эсеры» и «Коммунисты России».

Исходя из обнародованных данных, в случае выборов в ближайшее воскресенье 24% россиян не пришли бы голосовать, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.