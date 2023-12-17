«Единая Россия» ввела обязательные членские взносы Турчак: членские взносы в «Единой России» станут обязательными

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На XXI съезде «Единой России» принято решение, что членские взносы станут обязательными, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пишет пресс-служба. По его словам, соответствующую норму пропишут в уставе. Ранее взносы носили добровольный характер.

Вводится обязательность уплаты членских взносов. Определение размера, сроков и порядка уплаты взносов, установление льгот и другие моменты, связанные с этим вопросом, будут решаться реготделениями самостоятельно, – говорится в сообщении.

Кроме того, отныне кандидатуры руководителей региональных исполкомов при назначении на должность будут рассматриваться только из числа членов партии. При этом, все без исключения процедуры выдвижения кандидатов от партии на должности глав регионов и муниципальных образований, а также кандидатов на различные государственные и муниципальные должности, становятся предметом предварительного согласования.

Ранее сообщалось, что в тройку самых злостных прогульщиков в Госдуме вошли депутаты от «Единой России» Артур Чилингаров, который уже почти год тяжело болеет, и Адам Делимханов. Подсчитано, что с января по декабрь 2023 года оба парламентария пропустили по 82 из 85 пленарных заседаний. А главным «прогульщиком» стал внепартийный депутат Евгений Марченко, избиравшийся в Думу от ЕР, но позже исключенный из нее.