Продукты с истекающим сроком годности предложили отдавать нуждающимся

Депутаты «Единой России» совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Поправки позволят увеличить количество товаров, которые бизнес сможет передавать в благотворительные фонды вместо утилизации, говорится в сообщении на сайте партии.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, у торговых сетей остаётся немало продуктов питания, предметов первой необходимости и товаров, срок годности которых ещё не истёк. Объём пищевых продуктов, которые утилизируются в России, составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей. При этом налоговое законодательство не позволяет бизнесу передавать эти товары благотворительным организациям или физическим лицам без уплаты НДС.

Сегодня он (бизнес. — NEWS.ru) вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо, — заявил Метелев.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время правительство поддержит законопроект и позволит внести его для рассмотрения в Госдуму.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин уточнил, что для реализации этой системы нужно урегулировать ряд вопросов. В частности, необходимо уточнить, кто может получать товары, какие именно, как их хранить и сколько времени должно оставаться до истечения срока годности. В свою очередь замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Елена Иваницкая отметила, что реализация этой идеи позволит сократить количество отходов на свалках.

Ранее национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если он передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек. Предложение поддержали крупные торговые сети, которые заявили, что эта мера может стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью и голодом. Тем более что на сегодня передача еды на благотворительность обходится дороже, чем её отправка на полигон.