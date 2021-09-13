В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра. В случае принятия документа водители смогут обращаться за проведением ТО по желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. Об этом сообщается на сайте партии.

Законопроект представили первый вице-спикер Совета Федерации, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее рассказал, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Новое правило будет касаться лишь физических лиц.

В пояснительной записке подчёркивается, что вероятность попадания в аварию автомобиля, прошедшего обязательный техосмотр, но имеющего неисправности, составляет около одного процента.

Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно. Так, по мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, с введением закона нужно будет менять и КоАП.