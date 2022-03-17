«Единая Россия» призвала признать дипломы об образовании из ДНР и ЛНР

В партии «Единая Россия» высказались о необходимости признать в РФ дипломы об образовании, а также учёные степени граждан ДНР и ЛНР, полученные в республиках, сообщила председатель комиссии генсовета единороссов по образованию и науке Елена Шмелёва, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что это необходимо для ускорения процесса интеграции и формирования единого образовательного пространства России и Донбасса.

Как известно, люди, получившие образование на территории ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. Это яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к инакомыслящим, Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу, — заявила Шмелёва.

Она отметила, что в «Единой России» пришли к мнению, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР, а также заключения договоров о сотрудничестве с ними «необходимо официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в республиках».

Это станет ещё одним важным шагом на пути интеграции, сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, позволит обладателям соответствующих дипломов работать или получать образование на территории России и республик, — подчеркнула Шмелева.

Ранее сообщалось, что количество граждан, эвакуированных в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, по состоянию на 15 марта, выросло на 11,6 тысячи. Таким образом, оно достигло почти 260 тысяч человек. Большинство беженцев — более 226 тысяч человек — прибыли в РФ с территории донбасских республик. Остальные же — с Украины. 56,5 тысячи эвакуированных — дети.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.