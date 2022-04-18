18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

«Единая Россия» поддержит переназначение Набиуллиной

Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ
14:44, 18 апреля 2022
«Единая Россия» поддержит переназначение Набиуллиной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка будет поддержано фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме, заявил ТАСС первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной ещё на пять лет.

Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка, — заявил Вяткин.

Отмечается, что голосование состоится 21 апреля.

Ранее Bloomberg сообщил, что Путин не дал уйти в отставку Набиуллиной по собственному желанию. Собеседники агентства уточнили, что глава ЦБ хотела уволиться после начала военной спецоперации на Украине.

Экономист Александр Разуваев заявил, что хейтерам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призывающим к её отставке, необходимо «купить себе верёвку и мыло». Таким образом он прокомментировал NEWS.ru снижение регулятором ключевой ставки на три процентных пункта — с 20% до 17% годовых. Эксперт заявил, что финансовое ведомство таким образом отреагировало на укрепление рубля и стабилизацию финансовых рынков. По его словам, решение ЦБ «немного удешевит кредит и вызовет некоторое снижение ставок по вкладам».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео