«Единая Россия» поддержит переназначение Набиуллиной

Переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка будет поддержано фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме, заявил ТАСС первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной ещё на пять лет.

Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка, — заявил Вяткин.

Отмечается, что голосование состоится 21 апреля.

Ранее Bloomberg сообщил, что Путин не дал уйти в отставку Набиуллиной по собственному желанию. Собеседники агентства уточнили, что глава ЦБ хотела уволиться после начала военной спецоперации на Украине.

Экономист Александр Разуваев заявил, что хейтерам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призывающим к её отставке, необходимо «купить себе верёвку и мыло». Таким образом он прокомментировал NEWS.ru снижение регулятором ключевой ставки на три процентных пункта — с 20% до 17% годовых. Эксперт заявил, что финансовое ведомство таким образом отреагировало на укрепление рубля и стабилизацию финансовых рынков. По его словам, решение ЦБ «немного удешевит кредит и вызовет некоторое снижение ставок по вкладам».