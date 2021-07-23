«Единая Россия» не обсуждала внесение графы «национальность» в паспорта

«Единая Россия» не обсуждала инициативу о возврате в российские паспорта графы «национальность». Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.

Идея во фракции не обсуждалась, — сказал депутат.

Информация о том, что в российские паспорта могут вернуть графу «национальность» появилась 25 июля. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в эфире радиостанции «Говорит Москва» допустил такую возможность.

Депутат сообщил, что такой вариант неоднократно обсуждался в ГД. Также по его словам, некоторые малочисленные народы, проживающие на территории страны, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

Впрочем, не все считают это необходимостью. «Кто-то говорит, зачем это нужно, что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы», — отметил Гильмутдинов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию.