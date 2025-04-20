Едим все, но не пьянствуем: традиции Светлого понедельника после Пасхи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиции Светлого понедельника после Пасхи

Неделя после Воскресения Христова, она же пасхальная неделя и Светлая седмица, для христиан является временем особенной радости. Верующие чествуют начало новой жизни, ходят в гости, христосуются и делятся счастьем друг с другом. Подробно о значении и традициях Светлого понедельника читайте в материале NEWS.ru.

Какого числа Светлый понедельник в 2025 году

Светлый понедельник — это первый день после Воскресения Христова. В наступившем году он приходится на 21 апреля.

Как называется понедельник после Пасхи

Первый день пасхальной недели в народе известен как Мокрый или Поливальный. Это название дано ему неспроста. Оно связано с одной из старых традиций праздника — обливанием водой. Подробнее об этом поговорим далее.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Светлый понедельник в 2025 году

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Традиции Светлого понедельника

Итак, Поливальный понедельник — день омовений. Считается, что обливания холодной водой в начале Светлой седмицы способны укрепить здоровье и дух. Сегодня поливания из колодца можно заменить контрастным душем.

Еще один обряд, из-за которого Светлый понедельник назвали Мокрым, тоже связан с обливанием. На Руси на следующий день после Пасхи незамужние девушки дарили юношам яйца-крашенки. Те в ответ обливали красавиц холодной водой. Считалось, что та, кого окатили из ведра, выйдет замуж по любви и надолго сохранит красоту.

В деревнях и селах также устраивали пасхальные «колядки» — волочебники. Ими руководил самый уважаемый мужчина в округе. Он собирал группу из мужчин и юношей (изредка брали замужних женщин и стариков) и отправлялся с ними на «волочение» по местным дворам. Процессия играла на музыкальных инструментах, глава запевал величальные песни во славу Христу, а остальные мужчины подхватывали. Интересно, что этот обряд имеет языческие корни: во время волочебников издревле пели заклинательные песни, призывающие хороший урожай перед началом сева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Светлый понедельник: что можно и нельзя делать

Светлый понедельник: что можно и нельзя делать

Стоит сказать и о том, что можно и нельзя делать в Светлый понедельник. Великий пост подошел к концу, так что после Пасхи продолжаются праздничные застолья. Верующие ходят в гости или принимают гостей и одаривают друг друга куличами, пасхами и крашенками. При этом используется пасхальное приветствие «Христос воскресе!» и ответное «Воистину воскресе!».

Воцерковленные верующие посещают храмы и участвуют в торжественной литургии. В церквях они могут лицезреть открытые Царские врата. Те будут отворены в течение всей Светлой седмицы. Священнослужители также разрешают крестить детей в этот день. Существует поверье, что ребенка, крещенного в Светлую седмицу, ждет благо.

Если же говорить про запреты, то в Светлый понедельник нельзя:

пьянствовать и переедать;

пускаться «во все тяжкие»;

браниться;

унывать;

сквернословить;

заниматься тяжелым трудом;

богохульствовать и грешить.

Отдельно стоит вопрос о посещении кладбищ. Вопреки распространенному мнению, Церковь не запрещает навещать могилы в Светлую седмицу. И все-таки это не рекомендовано. В конце концов пасхальная неделя — это торжество радости и жизни.

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