Эдгард Запашный рассказал о сбежавших «предателях» в окружении Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Среди политических элит, приближенных к президенту России Владимиру Путину, есть предатели, которые покинули страну на собственных самолетах, но с «чужими» паспортами, заявил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Аргументируя свою позицию в беседе с «Царьградом», дрессировщик рассказал о пяти вице-премьерах, обладателях гостайны, покинувших Россию.

Как мы с вами убедились, среди этой элиты есть предатели. Пять вице-премьеров, бывших вице-премьеров, обладателей, на секундочку, гостайны, уехали на собственных самолётах, с собственными «чужими» паспортами, — подчеркнул Запашный.

По его мнению, Путину не так просто руководить страной, как кажется россиянам. Артист цирка подчеркнул, что даже президент сталкивается с предательством и «покрывательством» в рядах политических элит. Запашный считает, что Путину необходима поддержка, так как «по-настоящему там все не так просто».

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что ключевая задача Запада заключается в том, чтобы свергнуть президента России Владимира Путина с его должности, именно для этих целей зарубежные кураторы спровоцировали начало спецоперации. Он считает, что изначально конфликт на Украине должен был развернуться на территории России.