Еда в российских школах станет вкуснее

Для улучшения качества блюд в российских школах представители общественных организация предложили правительству компенсировать местным бюджетам инфляционный рост цен на продукты питания. По мнению экспертов, такое решение позволит сохранить качество бесплатной еды в начальных классах. Об этом сообщают «Известия».

По оценке родителей, во многих российских школах еда стала хуже. При этом образовательные учреждения объясняют это тем, что большинство продуктовых наименований подорожали в 1,5–2 раза. Информацию подтверждают данные Росстата.

Основное горячее блюдо бесплатного питания младших школьников нашей страны — тарелка каши. Причём если в прошлом учебном году они были на молоке, то теперь их готовят на воде. Дети оценивают блюда как невкусные и несытные, — поделился председатель Союза потребителей Пётр Шелищ.

Эксперт добавил, что родители стали жаловаться, что дети в этом году возвращаются домой голодными, хотя раньше такого не происходило.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил за введение новых детских выплат. Он предложил переводить на счета несовершеннолетних россиян часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Свою инициативу общественник изложил в письме на имя главы правительства России Михаила Мишустина.