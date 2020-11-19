Дзюба мог записать скандальное интимное видео в день рождения жены

https://static.news.ru/photo/f299ebc8-2a93-11eb-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба записал скандальное интимное видео в день рождения своей супруги Кристины. Данный факт может стать возможной причиной развода супругов.

В 2015 году у футболиста возник роман с телеведущей Марией Орзул. К счастью, тогда Дзюбе удалось сохранить семью. Нынешний слив интимного видео наносит новый удар по отношениям с супругой, пишет «Собеседник».

Известно, что Кристина Дзюба ведёт непубличный образ жизни. Как правило, она избегает праздничных мероприятий и не выкладывает фото в социальных сетях. Если Артём Дзюба хотел с помощью такого видео поздравить свою супругу, то следует признать, что его подарок получился не слишком уместным.

Интимное видео с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Александр Добровинский поделился мнением, как бы он защищал Дзюбу после скандала с публикацией интимного видео.

По его словам, футболиста «обвиняют только моралисты и люди, которым непонятна мораль».