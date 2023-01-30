Джонсона назвали большим выдумщиком после слов об угрозах Путина Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Ананьева: Джонсон — большой выдумщик, Путин всегда очень осторожен в выражениях

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон — большой выдумщик — его неоднократно ловили на лжи, заявила NEWS.ru глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Таким образом она прокомментировала интервью Джонсона, в котором политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ракетой во время обсуждения Украины.

Джонсон известен тем, что он большой выдумщик. Против него даже в парламенте ведется расследование: вводил ли он парламент в заблуждение. Он вводил в заблуждение парламент, однопартийцев, за что они предъявили ему претензии, и он вынужден был уйти в отставку. Есть большая вероятность, [что он все выдумал]. На нашего президента это не похоже. Президент России всегда очень осторожен в выражениях. Да, он говорил, что «мы попадем в рай, а они сдохнут», это говорил, это широко транслировалось. Заявления Джонсона всегда требуют проверки«. Его неоднократно ловили на лжи, — добавила Ананьева.

Джонсон ранее рассказал, что в телефонном разговоре перед началом СВО на Украине президент России Владимир Путин пытался внушить британскому политику страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала операции. Слова Джонсона приводит Daily Telegraph.

По словам Джонсона, это был «очень долгий и максимально экстраординарный» телефонный разговор. Он заявил, что в ходе общения с Путиным пытался донести до российского лидера, что начало военных действий со стороны РФ станет «полной катастрофой», приведет к многочисленным санкциям в адрес Москвы и приближению НАТО к границам страны, в то время как Украина сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Экс-премьер также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО было маловероятным в связи с отсутствием поддержки со стороны Франции и ФРГ. Кроме того, как сообщил Джонсон, Владимир Путин в какой-то момент ему пригрозил ракетой.