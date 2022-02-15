Джонсон рассказал о новых санкциях Великобритании в отношении России

Новые санкции могут помешать российским компаниям и банкам привлекать капитал на финансовых рынках Лондона в случае вторжения России на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слова которого приводит Reuters. Он добавил, что ограничения уже согласованы.

Мы также предпримем шаги для того, чтобы не позволить российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках. Это пакет очень жёстких санкций, которые вступят в силу, если Россия поведёт себя опрометчиво и безрассудно и нападёт на Украину, — заявил Джонсон.

Британский премьер добавил, что ограничительные меры будут направлeны против росcийских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства. При этом в Лондоне намерены принять меры для того, чтобы установить личности россиян, которым в реальности принадлежат зарегистрированные в королевстве компании и элитная недвижимость.

Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, что Джонсон «хочет войны» и заинтересован в напряжённости. По его словам, премьер боится лишиться поста после скандала с винными вечеринками во время локдауна.