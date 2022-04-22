Джонсон допустил достижение Россией целей по спецоперации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что допускает достижение Россией целей по спецоперации на Украине. Он ответил, что согласен с информацией о том, что работа Вооружённых сил РФ может продлиться до конца следующего года, передаёт газета «Известия».

На пресс-конференции по итогам визита в Индию британского политика попросили прокомментировать заявления европейских спецслужб о том, что спецоперация может продлиться до конца следующего года и увенчается победой российской стороны.

Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно, — ответил Джонсон.

Он также отметил, что предсказать дальнейшее развитие событий в настоящее время сложно. Джонсон особо подчеркнул, что Украину необходимо продолжать поддерживать в оборонной сфере.

Ранее премьер-министр Великобритании высказал опасения о том, что мирные переговоры Украины с Россией обречены из-за «недобросовестности» президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что возможность Киева и Москвы прийти к взаимному соглашению находится под большим вопросом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию проявить милосердие к Украине и перестать поставлять оружие «киевскому режиму». По её мнению, «чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны».