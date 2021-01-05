Джигурда продолжит бороться за освобождение Ефремова

https://static.news.ru/photo/7b337e22-500a-11eb-8f35-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Никита Джигурда в разговоре с журналистами заявил, что продолжит бороться за то, чтобы актёра Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП, отпустили из мест заключения. По словам Джигурды, он уверен в том, что его коллега невиновен в произошедшей в центре Москвы трагедии.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием Пашаева, и тем самым только усугубил ситуацию.

Как сказал Джигурда, в настоящее время он готовится к грядущему судебному разбирательству.

Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулём в тот роковой вечер, — цитирует шоумена «Собеседник».

Как ранее писал NEWS.ru, жена Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, заявил Джигурда.