Российский актёр Никита Джигурда раскритиковал новые правила противопожарного режима, которыми запрещается использование открытого огня на балконах, в том числе курение.
Это бред. Всё равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения, — рассказал артист телеканалу «360».
Ранее News.ru писал, что правительство России утвердило новые правила противопожарного режима. Документ запрещает людям использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.