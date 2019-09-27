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Российский актёр Никита Джигурда раскритиковал новые правила противопожарного режима, которыми запрещается использование открытого огня на балконах, в том числе курение.

Это бред. Всё равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения, — рассказал артист телеканалу « 360 ».

Ранее News.ru писал, что правительство России утвердило новые правила противопожарного режима. Документ запрещает людям использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.

В МЧС предупредили, что курение на балконе может привести к штрафу до пяти тысяч рублей или уголовной ответственности.