Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джефф Монсон

Боец ММА Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России, сообщает «360». Как уточнил сам спортсмен в разговоре с изданием, он выбрал «будущее России». Он также отметил, что «вся Россия уже знает, где он проживает».

Сегодня я выбираю будущее России, — заявил Монсон.

Боец ММА получил российский паспорт летом 2018 года. Документ ему вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сам спортсмен подчеркнул, что любит Россию и всех жителей. В мае 2023 года Монсон также заявил, что отказался от американского гражданства и сдал свой паспорт в посольство США. По его словам, это связано с тем, что он выступает против политики Вашингтона.

Ранее певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей. Певец проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене.

До этого концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей неизвестно, будет ли Примадонна голосовать на выборах президента России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что не в курсе планов звезды.