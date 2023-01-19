Джапанди и мемфис: названы тренды в оформлении интерьера в 2023 году Дизайнер интерьера Новикова: в 2023 году в моде будет индивидуальность

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Основными трендами в оформлении интерьера в 2023 году будут экологичность и индивидуальность, рассказала дизайнер интерьера Ксения Новикова. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что в дизайне дома или квартиры должна отражаться личная философия его обитателей — это позволит создать ощущение комфорта и уюта. Передавать свой внутренний мир эксперт посоветовала в деталях и декоре. Особое внимание, по ее словам, стоит обратить на такие стили, как джапанди и мемфис.

За последние годы в дизайне твердо закрепились такие принципы, как функциональность и минимализм, также активно продолжают набирать популярность натуральные материалы и экологичность. Эти принципы остаются актуальными и сегодня. Главным трендом в дизайне интерьеров на 2023 год становится индивидуальность, — рассказала Новикова.

Дизайнер порекомендовала обратить внимание на три стиля: джапанди, сочетающий в себе скандинавский стиль с японским минимализмом, яркий и дерзкий стиль мемфис и умный минимализм, в котором основной акцент уделяется технологичности. Актуальны в этом сезоне, по словам эксперта, песочные и древесные оттенки, приглушенный зеленый, насыщенный оливковый и серый. Среди материалов Новикова посоветовала обратить внимание на натуральное дерево, мягкую экокожу и камень.

Ранее стилист Ольга Денега рассказала, что зимой 2023 года в моде одежда из экомеха, кожи и трикотаж. Главными хитами сезона, по словам эксперта, стали элементы гардероба 1960-х и 1990-х годов. Стилист посоветовала обратить внимание на анималистические принты.