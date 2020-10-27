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Джанни Инфантино заразился COVID-19

18:50, 27 октября 2020
Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусной инфекцией. 27 октября он получил положительный результат теста на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, у Инфантино наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, он сразу же ушёл на самоизоляцию.

Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении организации.

Ранее NEWS.ru писал, что 124 сотрудника Большого театра заразились COVID-19.

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