Джанни Инфантино заразился COVID-19

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусной инфекцией. 27 октября он получил положительный результат теста на COVID-19.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, у Инфантино наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, он сразу же ушёл на самоизоляцию.
Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении организации.
Ранее NEWS.ru писал, что 124 сотрудника Большого театра заразились COVID-19.