Джанни Инфантино заразился COVID-19

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В России установился стабильный уровень прироста числа заражённых ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости. Об этом заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных, — цитирует его...