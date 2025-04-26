Дыни вырастут даже в Подмосковье: простой способ для прохладного климата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите вырастить сочную дыню в условиях средней полосы и прохладного лета? Это реально, если выбрать правильный подход!

Вот простой способ для начинающих дачников, с ним дыни вырастут даже в Подмосковье:

Выбор сорта — только раннеспелые гибриды («алтайская», «золушка», «принцесса Светлана») с вегетацией до 75 дней. Рассадный метод — сажайте семена в торфяные горшочки в середине-конце апреля, пересаживайте в грунт в конце мая под временное укрытие. Теплые грядки — обязательно добавьте на грядки слой навоза или компоста толщиной 30 см для подогрева корней. Укрывной материал — используйте спанбонд до середины июня и в холодные ночи.

Особенности ухода за дынями:

Формируйте в 1 стебель, оставляя 3-4 завязи.

Подкладывайте доски под плоды, чтобы не гнили.

Поливайте только теплой водой и прекращайте за 2 недели до сбора.

Секрет сладости: при созревании сократите полив и подкормите золой (1 стакан на 10 л воды). Следуйте этим правилам, и ароматная дыня созреет даже в прохладное лето!

Ранее стало известно, как вырастить арбузы в условиях прохладного климата.