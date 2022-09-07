В Бурятии родился двуликий котенок В Улан-Удэ родился котенок с двумя мордочками

Фото: Социальные сети

В Улан-Удэ на свет появился необычный котенок с двумя мордочками. Хозяйка опубликовала его фото в соцсетях в надежде, что найдутся люди, которые смогут дать малышу еду и шанс на выживание, однако на следующий день котенок умер, пишет «МК в Бурятии».

После рождения особенного питомца, его владелица обратилась за помощью в несколько ветеринарных клиник, однако ни один врач не решился помочь ему выжить. Женщине объяснили, что с подобной патологией коты долго не живут.

Грустно, что мы не смогли помочь ему. Но все же большая удача, что он родился в нашей семье, — поделилась горожанка.

В одной из квартир многоэтажного дома в Улан-Удэ ранее произошел пожар. В результате дочь хозяйки квартиры была доставлена в больницу с ожогами, а кота, чуть не задохнувшегося в дыму, спас сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Александр Суворов. Он 20 минут приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, после чего он пришел в себя.

В конце августа в Москве пенсионер упал с дерева и сломал ребра, спасая кота. Он залез на дерево, подстраховавшись веревкой, но сорвался с большой высоты. Свидетелем падения стала проходившая мимо пенсионерка, которая и вызвала скорую.