Двукратный олимпийский чемпион назвал самых необычных боксеров в истории Олимпийский чемпион Саитов: самыми необычными боксерами были Форман, Али и Гатти

Фото: Gerry Cranham/Offside Sports Photography/Global Look Press

Мухаммед Али

Самыми необычными боксерами были Мухаммед Али (США), Джордж Форман (США), Майк Тайсон (США), Рой Джонс-младший (США), Артуро Гатти (Канада) и Мэнни Пакьяо (Филиппины), рассказал NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по боксу (1996, 2000) Олег Саитов. Он отметили, что именно Али совершил революцию в этом виде спорта, так как, несмотря на тяжелую весовую категорию, много двигался в ринге.

Али-тяжеловес совершил революцию: непривычно много двигался в ринге. Его отличала харизма, собиравшая стадионы. Он наносил удары с неожиданных для соперника углов, их он всегда держал на расстоянии джебом, — объяснил Саитов.

Форман, по его словам, запомнился «самым сокрушительным тяжеловесом» и завоеванием титула чемпиона мира в зрелом для профессионалов возрасте — в 45 лет. Саитов подчеркнул, что боксер обладал способностью предугадывать движения оппонентов.

Артуро Гатти — человек с сердцем льва, не знал слова «сдаться». Всегда бился до последнего, готов был умереть в ринге, с любым соперником устраивал зрелищную рубку. Иногда падал по пояс в крови, вставал и часто выигрывал после этого. Он использовал только комбинации и почти не использовал «расстрел» противника с дистанции и удерживание их на джебе, — подчеркнул Саитов.

Олимпийский чемпион отметил, что Пакьяо отличают дружелюбие и улыбчивость, его редко можно увидеть агрессивным. Саитов добавил, что характер Пакьяо не помешал стать ему великим чемпионом. Россиянин подчеркнул, что излюбленной тактикой филиппинца стал «прием нырка с заходом за спину, когда противник наносил удар».

Пакьяо делал резкий нырок под удар по направлению к сопернику с правой стороны. Таким образом он оказывался с левого бока противника, после чего выбирал: атаковать или продолжить движение дальше. Благодаря этой технике он оказывался за спиной оппонента и уже тогда наносил сокрушительные удары, — заявил Саитов.

Тайсона он назвал «машиной, сминавшей людей». Спортсмен добавил, что американец «много работал головой, создавая для соперника движущуюся мишень и сбивая его с толку».

Многие ученики известного стиля Пикабу в боксе также отмечают, что именно Майк смог отточить его до совершенства. Боксер сочетал маятникообразные движения корпусом и короткие шаговые перемещения. Из-за этого все удары совершались на уклонах и выходах из нырков, а сила становилась взрывной, — добавил Саитов.

Боксер подытожил, что Джонса отличала слишком открытая стойка — правая рука боксера на уровне груди, а левая чаще всего болталась вдоль тела, что выходило за рамки всех принятых канонов.

Однако именно эта особенность стала преимуществом спортсмена. Он выжидал, заставляя противника сделать первый шаг, после чего контратаковал при помощи болтающейся левой руки. Благодаря этому сопернику было трудно ожидать удар и быть к нему готовым, — рассказал Саитов.

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