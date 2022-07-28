Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленобласти

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Ленинградской области двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, облокотившись на москитную сетку. Инцидент произошел днем 27 июля в доме на улице Академика Константинова в городе Гатчина. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию, сообщили «Невским Новостям» представители правоохранительных органов.

По информации издания, девочка играла на подоконнике, пока ее мать занималась уборкой. В какой-то момент ребенок прислонился к москитной сетке на окне, после чего выпал на улицу. Скорая увезла пострадавшую в тяжелом состоянии. На данный момент девочка находится в реанимации.

Похожий случай ранее произошел на юго-востоке Москвы. 21 июля на улице Верхние Поля из окна жилого дома выпала пятилетняя девочка. Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В квартире девочка была не одна, там находились еще двое детей и их мать. Уголовное дело возбуждено не было.

Ранее в Челябинске девятиклассница поймала выпавшего из окна ребенка. Подросток заметила на окне маленькую девочку, которую попросила слезть, но та не послушалась и упала.