Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»: зачем нужна, как подключить

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

С 1 октября двухфакторная аутентификация для всех пользователей веб-версии и приложения «Госуслуги» стала обязательной. Что это значит и для чего нужно?

Почему принято решение о введении двухфакторной аутентификации

На сайте Министерства цифрового развития сообщается, что подобное решение было принято для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты персональных данных.

С 1 октября при доступе в личный кабинет система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС или одноразовый код из специального приложения (ТОТР), которое предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS. При этом доступен вход по биометрии.

Также в ведомстве пояснили, что в настоящее время двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает свою учетную запись.

10 февраля глава Минцифры Максут Шадаев предупреждал россиян, что в ближайшее время двухфакторная аутоинфекция станет для всех обязательной.

«Это [будет] либо СМС, либо дополнительная аутентификация. <...> Второй фактор гарантирует лучшую защиту. Обязательным при авторизации он станет с 1 июня», — говорил министр.

Как подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Зайдите в профиль в личном кабинете;

выберите вкладку «Безопасность» и в ней — «Вход в систему»;

включите опцию «Вход с подтверждением» и введите актуальный номер телефона, куда будут приходить сообщения для входа;

введите код из сообщения.

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ, говорится на сайте Минцифры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят эксперты о двухфакторной аутентификации

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что использование обычных паролей многие эксперты давно признали ненадежным методом защиты от мошенников, потому что россияне часто используют стандартные и простые комбинации.

По его словам, ведение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» является разумным решением, потому что многие большие компании уже давно переводят своих пользователей на подобный методы авторизации в том или ином приложении.

Залотдинов обратил внимание, что «Госуслуги» становятся все более мультифункциональными, получение доступа к ним мошенниками может быть чревато значительными потерями для граждан.

«Логично использовать „двухфакторку“ для всех сервисов, где используются персональные данные, данные с помощью которых можно осуществить мошеннические действия, финансовые сервисы, в корпоративном сегменте», — сказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

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