https://static.news.ru/photo/4479319a-1e71-11ea-864f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что из-за «незаконного» посещения Крыма журналистке НТВ Александре Тонких было отказано во въезде на Украину.

Корреспондента телеканала остановили в аэропорту Борисполь во время пограничного контроля. Она прибыла в Киев рейсом из Стамбула. При пересечении границы Тонких отметила, что ни разу не была на территории Крыма.

Однако украинские пограничники проверили её слова тщательно и установили обман, — говорится в сообщении погранслужбы.

Как ранее писал NEWS.ru, накануне корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему вместе со съёмочной группой телеканала отказали во въезде на Украину. Они уже прилетели в аэропорт Киева, но после заявления о целях визита им отказали в пересечении госграницы.