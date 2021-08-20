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Михаил Щипанов
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Двое сбежавших из психдиспансера в Бурятии задержаны.
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Домой к журналистке радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр пришёл полицейский. Об этом она сообщила в Twitter.
Радиоведущая рассказала, что силовик пришёл по месту её прописки и искал её. Дома была её мама, которая не пустила полицейского в квартиру и отказалась сама говорить с ним.
Поразительная настойчивость:...
Двух беглецов из психдиспансера в Бурятии задержали