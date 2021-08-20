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Двух беглецов из психдиспансера в Бурятии задержали

12:49, 21 августа 2021
Двух беглецов из психдиспансера в Бурятии задержали Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Двое сбежавших из психдиспансера в Бурятии задержаны.

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