Дворец вождя СССР: как выглядит выставленная на торги дача Сталина

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Госкорпорация ДОМ.РФ раскрыла детали торгов, на которых 3 ноября должна быть реализована усадьба Липки-Алексеевское, более известная как дача Сталина в подмосковных Мытищах. Начальная стоимость объекта составляет 403,49 млн рублей.

В этом здании, построенном в начале 1930-х на месте дореволюционной виллы семьи русско-немецких Руперти, Сталин жил всего пару лет. Потом объект использовался как резиденция других представителей высшей бюрократии СССР, а в 1989 году здесь разместили реабилитационный центр НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина.

Загородное медучреждение для детей просуществовало в стенах бывшей сталинской дачи до 2004 года. Впоследствии предполагался ремонт, но вместо этого здание было фактически заброшено, хотя оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Недавно госкорпорация ДОМ.РФ выставила его на торги. Предполагается, что новый владелец проведет реставрацию и возродит объект. Корреспондент NEWS.ru побывал внутри особняка и в его окрестностях, и увидел, что от осталось от былой роскоши. Подробнее об этом, — в фоторепортаже.