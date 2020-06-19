Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят в День медработника

https://static.news.ru/photo/f24ddf4c-b22c-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Дворцовый мост и Мариинская больница в Санкт-Петербурге 21 июня будут украшены красно-белой подсветкой. Особое оформление будет создано по случаю Дня медицинского работника.

Фасад старейшего медучреждения загорится огнями в 22 часа. Для этой цели задействуют 18 мощных мобильных прожекторов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии северной столицы.

Художественная подсветка Дворцового моста будет включена на час позже и будет функционировать в двух режимах. Первый будет в виде красно-белых переливов. Второй будет в виде точечной красной пульсации на статичном белом фоне, инсталляция станет символизировать биение сердца.

Как уточняется на сайте администрации Петербурга, подсветка изготовлена специалистами местного госпредприятия «Ленсвет» при содействии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее в Москве по инициативе сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова началась акция «Спасибо врачам!». Желающие до 21 числа могут поблагодарить врачей, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Работники медучреждения попросили молодёжь сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, скрытые под масками. Фотографы на безвозмездной основе проводят сессии для 20 медучреждений.

Кроме того, как писал NEWS.ru, ко Дню медицинского работника будет приурочена и одноимённая акция на Первом канале, она состоится 21 июня. Ведущими шоу станут Елена Винник и Дмитрий Борисов. Трансляция будет вестись сразу из нескольких студий. Популярные артисты поблагодарят медиков, а врачи смогут встретиться с пациентами, которых те спасли. Зрители получат возможность по телефону или в видеообращении рассказать свою историю выздоровления и поблагодарить специалистов.