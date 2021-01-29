Дворцовую площадь в Петербурге перекрыли перед несанкционированной акцией

Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.
Возле арки Главного штаба припаркованы машины спецтехники. Вдоль проспекта у проезжей части установили временные ограждения, возле которых дежурят бойцы силовых структур. Ограничено движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам. В центре Дворцовой площади расположились силовики, наблюдается большое количество техники,
Как писал NEWS.ru, в Благовещенске никто не пришёл на акцию в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. На площади Победы в центре города работает снегоуборочная техника, а также дежурят наряды полиции.
Ранее несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали 145 человек.