Дворцовую площадь в Петербурге перекрыли перед несанкционированной акцией

https://static.news.ru/photo/613141d6-639b-11eb-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: visboris/t.me

Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.

Возле арки Главного штаба припаркованы машины спецтехники. Вдоль проспекта у проезжей части установили временные ограждения, возле которых дежурят бойцы силовых структур. Ограничено движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам. В центре Дворцовой площади расположились силовики, наблюдается большое количество техники, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Благовещенске никто не пришёл на акцию в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. На площади Победы в центре города работает снегоуборочная техника, а также дежурят наряды полиции.

Ранее несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали 145 человек.