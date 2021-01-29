Дворцовую площадь Петербурга ограждают для «митинга за Путина»

https://static.news.ru/photo/afac7490-6308-11eb-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге устанавливают ограждения. Рабочие рассказали, что 31 января должен состояться митинг сторонников президента Владимира Путина.

Люди в оранжевых жилетах ставят жёлтые заборы вдоль границы площади. Журналистка «Дождя» спросила у них, почему перегораживают территорию.

Завтра уважаемый митинг будет здесь. За Путина, — сказал один из них.

После этого он пригласил сотрудницу СМИ посетить мероприятие.

Накануне сторонники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного политика. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. В связи с этим полиция столицы сообщила, что в городе 31 января закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу. Кроме того, для пешеходов закроют многие центральные улицы.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.