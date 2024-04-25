«Двойные стандарты»: пилот объяснил зависимость Запада от титана из России Пилот Сытник: отказ Канады от российского титана имел бы негативные последствия

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Отказ Канады от российского титана имел бы негативные последствия, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что власти страны дали разрешение компании Airbus на использование титана от крупнейшего мирового производителя металла из России — корпорации «ВСМПО-Ависма».

Титана в целом в мире не хватает. Кроме того, наш титан налажен, детали, изготавливаемые из него, получаются легкими, прочными. Не нужно менять технологии, потому что для разного металла нужны различные технологии, также необходимо иметь сертификацию, чтобы произвести самолет. И Канаде придется пройти очень долгую процедуру, если они захотят получить титан из Китая или Африки, например. По этим причинам Запад покупает наш титан, нашу нефть, сжиженный газ, уран. У США примерно на 65% станции работают на нашем обогащенном уране. Вот такие двойные стандарты, — сказал собеседник.

Ранее Reuters писал, что разрешение дает компании возможность использовать титан на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. В то же время эта модель не требует большого количества титановых элементов, уточнили в агентстве. Канадское правительство воздержалось от комментариев по этому вопросу.