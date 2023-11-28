Двойная индексация: кому в России дважды повысят пенсии, когда, на сколько В Госдуме анонсировали двойное повышение пенсий в 2026 и 2027 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начнет действовать новый порядок индексации выплат пенсий, поэтому они будут увеличиваться дважды в год, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Когда и на сколько увеличатся пенсии и каким будет ее размер в итоге?

Почему пенсии будут повышать дважды

Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что в 2025 году начнет действовать новый порядок индексации пенсий в России — с 1 февраля пенсии будут повышать на уровень реальной инфляции в РФ, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов. Пока неясно, надолго ли сохранится новый порядок, однако в Госдуме полагают, что пенсию будут индексировать дважды — и в 2026-м, и в 2027 годах.

«В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля. Пока сохраняется дата индексации социальной пенсии — 1 апреля и военной пенсии — 1 октября», — объяснила Бессараб.

При перерасчете будут использоваться данные о реальной инфляции, которые есть у Росстата, и данные по реальным доходам, которые получает Федеральное казначейство.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда и на сколько индексируют пенсии

Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на индексацию пенсий в 2024 году в проекте российского бюджета заложено около 234 млрд рублей. При перерасчете будет учитываться официальный уровень инфляции, который за текущий год может составить от 6,5% (прогноз Центробанка) до 7,5% (прогноз Минэкономики). Наблюдаемая инфляция, о которой сообщают россияне в опросах, заметно выше и может составлять от 25% до 35%, что в ЦБ объясняют «особенностями восприятия».

Однако, по данным РБК, индексация с 1 января 2024 года будет проведена на 5,3%, после чего средний размер страховой пенсии для неработающих россиян составит 22 772 руб.

Масштабы индексации в 2025 году пока не известны. Из проекта бюджета Социального фонда следует, что 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4% (предполагаемый уровень инфляции), а 1 апреля еще «скорректируют» на 3,8% (предполагаемый рост реальных доходов населения), после чего пенсия вырастет до 24 120 руб. в среднегодовом исчислении.

С 1 февраля 2026 года по плану пенсии будут проиндексированы еще на 4%, а с 1 апреля — только на 2,8% и в результате достигнут среднегодового значения в 25 690 руб. в месяц.

Параллельно будет расти размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 7968,4 руб. 1 января 2024 года он к 1 апреля 2026 года вырастет до 9196,6 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий работающих пенсионеров на ближайшие три года не предусмотрена. Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru объяснил, что пенсионеры могут работать в качестве самозанятых по договору гражданско-правового характера, и в этом случае индексация пенсий проводиться будет.

По словам Бессараб, в 2027 году пенсии, скорее всего, будут проиндексированы дважды, хотя на будущее нет данных по инфляции и росту доходов россиян. Если индексация будет идти прежними темпами (как в 2026-м), то в 2027 году средние пенсии должны достигнуть 27 465 руб.

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