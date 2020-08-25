Двоих журналистов арестовали в Подмосковье за вымогательство

https://static.news.ru/photo/dcca32c2-e780-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналисты издания «Росдержава» Александр Долгов и Ян Кателевский задержаны в Московской области за вымогательство и порчу имущества. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Журналисты являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статьям о вымогательстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По версии следствия, они требовали у сотрудника ГИБДД полтора миллиона рублей за нераспространение информации, касающейся его жизни. Кроме того, один из них повредил автомобиль, принадлежащий другу полицейского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWs.ru писал, что двое корреспондентов и оператор телеканал «дождь» были задержаны о время протестов в Белоруссии. Оказалось, что они работали на территории республики, не имея соответствующих аккредитаций. В итоге силовики отпустили журналистов на свободу, запретив им въезд в Белоруссию сроком на пять лет.