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Двоих журналистов арестовали в Подмосковье за вымогательство

12:30, 26 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналисты издания «Росдержава» Александр Долгов и Ян Кателевский задержаны в Московской области за вымогательство и порчу имущества. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Журналисты являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статьям о вымогательстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По версии следствия, они требовали у сотрудника ГИБДД полтора миллиона рублей за нераспространение информации, касающейся его жизни. Кроме того, один из них повредил автомобиль, принадлежащий другу полицейского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWs.ru писал, что двое корреспондентов и оператор телеканал «дождь» были задержаны о время протестов в Белоруссии. Оказалось, что они работали на территории республики, не имея соответствующих аккредитаций. В итоге силовики отпустили журналистов на свободу, запретив им въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

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