Двоих жителей Ленобласти задержали за оскорбления полицейских

В Санкт-Петербурге задержаны двое жителей Ленобласти, которые расклеивали в метро стикеры с оскорблениями в адрес сотрудников полиции.
Наклейки появились в начале текущей недели на балюстраде эскалатора станции метро «Приморская». Оказалось, что их разместили там 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений, проживающие в деревне Старая Всеволожского района. В Северной столице они занимаются ремонтом квартир.
Сотрудники полиции выяснили, что изготовил оскорбительные стикеры Кирилл, который увлекается рисованием. При себе у него были найдены ещё не использованные наклейки. Свои действия мужчина объяснил пагубным влиянием Интернета.
В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности. Кроме того, их проверяют на предмет причастности к призывам к незаконным действиям,
Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге на двоих местных жителей завели уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, они напали на сотрудников ППС в ходе несогласованной акции 23 января. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.