Двоих жителей Ленобласти задержали за оскорбления полицейских

https://static.news.ru/photo/3730ebea-630d-11eb-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержаны двое жителей Ленобласти, которые расклеивали в метро стикеры с оскорблениями в адрес сотрудников полиции.

Наклейки появились в начале текущей недели на балюстраде эскалатора станции метро «Приморская». Оказалось, что их разместили там 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений, проживающие в деревне Старая Всеволожского района. В Северной столице они занимаются ремонтом квартир.

Сотрудники полиции выяснили, что изготовил оскорбительные стикеры Кирилл, который увлекается рисованием. При себе у него были найдены ещё не использованные наклейки. Свои действия мужчина объяснил пагубным влиянием Интернета.

В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности. Кроме того, их проверяют на предмет причастности к призывам к незаконным действиям, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге на двоих местных жителей завели уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, они напали на сотрудников ППС в ходе несогласованной акции 23 января. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.