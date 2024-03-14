Двоих украинцев задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоих граждан Украины задержали по подозрению в совершении диверсии в Запорожской области, сообщили в местном УФСБ. Возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 281 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 ст. 281 УК РФ «Диверсия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В региональном управлении ФСБ заявили, что задержанные предоставляли сведения о местоположении бойцов российской армии для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Ранее в Запорожской области был задержан украинский агент при операции ФСБ. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины.

Задержанный имеет гражданство Украины, а при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в преступлениях, в которых его подозревают. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на ВСУ. Задержанному грозит до 20 лет по делу о шпионаже.

1 марта в Крыму задержали двух диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Сообщается, что злоумышленники планировали теракты на территории полуострова, а один из них связан с украинской диверсионной группой, которая в мае 2023 года осуществила подрыв ж/д путей в Симферопольском районе.