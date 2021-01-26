Двоих участников незаконной акции 23 января задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/a5e31694-5fc0-11eb-9a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали в Москве двоих участников несанкционированной акции 23 января 2021 года. Граждан подозревают в применении насилия в отношении стражей порядка. Накануне оперативники возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Правоохранители считают, что 23 января один из фигурантов в районе Пушкинской площади в центре столицы несколько раз ударил полицейского по голове. Последний находился при исполнении своих должностных обязанностей.

Кроме того, в тот же день в Пресненском районе мегаполиса другой участник незаконного шествия в ответ на законные требования стража порядка остановить автомобиль совершил наезд на представителя ведомства, передаёт официальный сайт СК РФ. В настоящий момент решается вопрос об избрании к задержанным меры пресечения. Следком продолжает совместно с коллегами из МВД РФ устанавливать личности всех причастных к противоправным действиям в Московском регионе.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе несанкционированной акции на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокацией ситуацию с 54-летней петербурженкой Маргаритой Юдиной, которую силовик ударил ногой в живот в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Он призвал наградить силовика и обеспечить его жильём. При этом, по его мнению, на получившем широкое распространение видео женщину лишь «отталкивают ногой, упираясь в живот».