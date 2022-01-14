Двоих соратников Навального внесли в реестр террористов и экстремистов

Соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 28 сентября Следственный комитет возбудил дело в отношении оппозиционеров. Их обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 292.1 УК РФ).

Ведомство внесло бывшего руководителя штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена; организации, исполняющие функции иностранного агента) Леонида Волкова, а также экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена; организация, исполняющая функции иностранного агента) Ивана Жданова в список лиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Ранее сообщалось, что Волков числится в базе розыска МВД. В свою очередь, Иван Жданов объявлен в международный розыск. Сам он находится за границей. Судебному преследованию подвергся отец Жданова Юрий. В конце 2021 года его отправили в СИЗО за нарушение подписки о невыезде.

Перед этим суд в Ненецком автономном округе признал его виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге. 67-летний Жданов был приговорён к трём годам условно и освобождён в зале суда.