Двое судей лишились статуса из-за вольное обращения с текстом приговора

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Судьи должны сразу оглашать окончательный приговор и не вносить в него никаких изменений после этого. Подобные нарушения могут стоить судье статуса. Об этом предупредили в ВС России.

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики дисциплинарной коллегии, в котором привёл примеры вольного обращения судей с текстом приговора.

В частности, в документе отмечается, что судья из Кабардино-Балкарии после оглашение приговора внёс в него изменения, объём которых составил более 800 слов и знаков препинания. В итоге вердикт был отменён, судье вынесли частное определение и лишили статуса.

Аналогичное взыскание было применено к судье Красноярского края, которая вметсто приговора огласила «неизвестный по форме и содержанию вариант документа».

Ранее NEWS.ru писал, что ВС восстановил в статусе мирового судью из Дагестана, который избил мужчину во время дорожного конфликта. Причиной драки стали грубые высказывания потерпевшего в адрес матери судьи.