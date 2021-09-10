Двое школьников сбежали из дома, украв у родителей деньги

В Белгородской области двое школьников 10 и 11 лет украли у родителей деньги и сбежали из дома. Их поиски ведут полиция и волонтёры. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Мальчики проживают в многодетной семье в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. Они ушли из дома 10 сентября. Предполагается, что причиной поступка стала их ссора с отцом. В ведомстве отметили, что младший из двоих школьников ранее уже сбегал из дома.

СКР организовал процессуальную проверку. Следователи осмотрели место жительства детей, провели опрос их родных и в настоящее время изучают условия жизни и воспитания мальчиков.

Ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края пропали две 13-летние школьницы. Позднее выяснилось, что они сбежали из дома. Директор школы, где учатся девочки, объяснил их поступок тем, что они воспитываются в неблагополучных семьях и не получают нужного внимания от родителей. Вскоре после побега школьниц нашли в соседнем населённом пункте.