https://static.news.ru/photo/dfcfebd2-616c-11ea-9174-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Россияне, обвиняемые по уголовному делу о салютах в Минске, находятся под стражей. Об этом заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

СК Белоруссии завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года. Отмечается, что двум россиянам предъявлено обвинение по статье «нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей, — цитирует Носкевича РИА Новости.

Инцидент произошёл во время празднования Дня независимости в Минске. В результате происшествия были разрушены салютные установки, осколки которых разлетелись в разные стороны и нанесли телесные повреждения горожанам. Тогда отлетевший снаряд салюта убил женщину. Погибшая, 1955 года рождения, смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд.

В СК Белоруссии сообщали, что закупленная у фирмы в РФ пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Как заявил Носкевич, представителям российской фирмы-поставщика и белорусским военнослужащим пришлось обрезать заряды. Это воздействие не было предусмотрено технической документацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ранения во время салюта в День независимости Белоруссии из-за четырёх взрывов фейерверочных изделий получили не менее десяти человек.