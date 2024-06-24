«Двое детей у него»: в СРЗП рассказали о террористе из Дагестана Один из террористов из Дагестана был отцом двух детей и состоял в партии СРЗП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из террористов, участвовавших в атаках 23 июня в Дагестане — 36-летний Али Закаригаев, был членом партии «Справедливая Россия — За правду», сообщило издание «Подъем» со ссылкой на дагестанское отделение партии. У мужчины было двое детей, а жалоб на его работу в партии не поступало.

Он был членом партии. Вообще никаких [жалоб не поступало]. Адекватный, двое детей у него, постоянно на совещания приходил. Мы тут немножечко в шоке, — заявили там.

Также сообщается, что два года назад Закаригаев руководил отделением партии, потом уволился по собственному желанию. В партии добавили, что мужчина активно работал и принимал участие в выборах. В центральном штабе СРЗП в свою очередь заявили, что Закаригаев был рядовым членом фракции, 24 июня было принято решение о его исключении.

Нападения на религиозные здания и полицейских произошли в Махачкале и Дербенте вечером 23 июня. Террористы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также забросали «коктейлями Молотова» церкви и синагогу.

В СК сегодня сообщили, что, по предварительным данным, при атаке боевиков были убиты 15 полицейских, а также четверо гражданских, включая православного священника. В ведомстве также заявили о ликвидации пяти террористов.