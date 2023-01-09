Двое британцев пропали в ДНР на пути из Краматорска в Соледар Нацполиция Украины: двое британцев из числа волонтеров пропали вблизи Соледара

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Двое граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет пропали в зоне проведения СВО, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины. По его данным, о пропаже волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри стало известно 7 января в дежурной части Бахмутского райотдела. В тот день они выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними прервалась.

7 января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась, — говорится в сообщении ведомства.

Заведено уголовное дело по статье о пропаже без вести.

Ранее правозащитница Ева Меркачева сообщила, что бывшие заключенные, участвовавшие в СВО, были помилованы еще в июле 2022 года. А указ о помиловании являлся гостайной, согласно действующему законодательству, связанному с военной информацией, поэтому освобождение мужчин было законным.

Ранее японский политолог Акихиро Матоба предположил, что боевые действия на Украине могут вылиться в конфликт на территории Восточной Европы, если НАТО станет участником конфликта. Страны Восточной Европы при этом пытаются избежать такой эскалации конфликта.