Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признали экстремистским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» в четверг, 22 февраля, признали экстремистским и запрещенным в России, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Там отметили, что иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона.

Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ, — заявила агентству представитель прокуратуры региона.

Ранее прокуратура Хабаровского края обратилась в суд с требованием признать межрегиональное общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретить его деятельность в стране. Минюст РФ уведомил, что рассмотрит обращение 22 февраля. Сергей Фургал — бывший губернатор Хабаровского края, задержанный в 2020 году по обвинению в причастности к заказным убийствам.

В декабре прошлого года предпринимателя Михаила Тимофеева заочно арестовали в рамках уголовного дела, связанного с убийством бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори в 2004 году. Сергей Фургал был осужден за организацию именно этого убийства. Местные жители с тех пор многократно устраивали в Хабаровске митинги с требованием отпустить избранного ими губернатора.