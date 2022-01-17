Движение «Ветераны России» обвинило Шендеровича в реабилитации нацизма

Движение «Ветераны России» обратилось к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием возбудить против писателя Виктора Шендеровича (лицо, исполняющее функции иностранного агента) уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщается на официальном сайте организации, поводом для этого стали высказывания Шендеровича в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 6 мая 2021 года.

Представители движения считают , что Шендерович отрицал факты, установленные на Нюрнбергском процессе и распространял ложь о деятельности в СССР в годы Второй мировой войны. Также в обращении указывается на высказывание публициста о маршале Советского Союза Георгии Жукове, который «телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения», и на слова об общей ответственности СССР с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

Кроме того, представителей движения возмутило слово «победобесие», использованное Шендеровичем для общей характеристики празднования Дня Победы, и характеристика шествия «Бессмертный полк» как «глумления прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал». В организации эти высказывания писателя расценили как сознательную реабилитацию нацизма.

Его слова и высказывания нас обескуражили. Очень жёсткие высказывания настоящего фашиста, — заявил Znak.com председатель движения Ильдар Резяпов.

Ранее «Ветераны России» попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников международного общества «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала». «Ветераны России» сообщили, что указанные лица были пособниками нацистской Германии. После этого в Генпрокуратуре России призвали Верховный суд ликвидировать «Мемориал», обвинив организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР. 29 декабря Мосгорсуд вынес решение о ликвидации общества.