Движение «Весна» добавили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов. Прокуратура ранее заявила, что деятельность движения «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» РФ.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Межрегиональное общественное движение молодежное демократическое движение Весна (общественно-политическая организация молодежное демократическое движение Весна), — говорится в соответствующем перечне.

30 сентября в Санкт-Петербурге прокуратура потребовала признать движение «Весна» экстремистским. Движение обвиняют в подрыве общественной безопасности и дестабилизации ситуации в стране. Ранее участники «Весны» организовывали ряд протестных акций в стране.

Решением прокурора деятельность движения «Весна» приостановлена до рассмотрения иска. Несмотря на это, авторы проекта заявили, что продолжат работать. Кроме того, в организации пояснили, что ее акции носят ненасильственный характер.