https://static.news.ru/photo/380a4c6a-1c95-11ea-949c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) информирует, что ограничения движения коснутся общественного транспорта.

Так, с 6:00 утра не работают остановки «Метро „Кропоткинская“ — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» для автобуса № 3, «Метро „Кропоткинская“» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде. С 12:00 нельзя будет воспользоваться остановкой «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде. Остановки возобновят работу в прежнем режиме по окончании траурных мероприятий, сообщает ЦОДД.

Выход со станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя, где будет проходить отпевание, закрыт до 15:30. Ограничения для автомобилистов на улицах Волхонка, Ленивка, Знаменка, в Соймоновском и Лужнецком проездах будут действовать до конца 12 декабря.

Как писал NEWS.ru ранее, отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдёт в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Его совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Траурное мероприятие начнётся в 11:00.