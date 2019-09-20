https://static.news.ru/photo/a594ac74-db6f-11e9-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В «Лужниках» 22 сентября стартует седьмой Московский марафон. Участниками забега станут около 30 тыс. любителей из 85 стран. Об этом сообщил сайт столичной мэрии.

Ассоциация международных марафонов (AIMS) измерила и сертифицировала трассы на 42,2 и 10 километров.

Маршрут забега пройдёт по Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлём.

Несколько десятков улиц, бульваров и площадей будут закрыты для движения транспорта с 7:00 до 17:00. Мэрия предупредила, что для зрителей марафона самым удобным транспортом будет в этот день метро.

Ранее директор соревнования Дмитрий Тарасов рассказал, что во время Московского марафона в «Лужниках» за спортсменами будут следить велосипедисты-медики, писал News.ru.