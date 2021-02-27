Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы восстановили

https://static.news.ru/photo/6f3e8648-79ef-11eb-824a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный департамент транспорта сообщил, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена курсируют в обычном режиме.

Движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии метро по техническим причинам приостановили движение от станции «Октябрьское Поле» до «Полежаевской». В пресс-службе дептранса столицы отметили, что задержки были связаны с техническими причинами.

Как писал NEWS.ru, следователи, занимающиеся делом о перекрытии дорог на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве, признали потерпевшими столичный метрополитен и ГУП «Мосгортранс». По словам адвоката Дмитрия Захватова, общая сумма ущерба, как считают силовики, составила примерно 3 млн рублей. Больше 1,5 млн из них принадлежит подземке, а ещё 1,2 млн — оператору наземного транспорта.