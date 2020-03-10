https://static.news.ru/photo/46be8358-62df-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/imagebroker.com/Global Look Press

Железные дороги Монголии с 10 марта приостанавливают движение пассажирских поездов через пограничный переход Наушки — Сухэ-Батор. Решение было принято в целях предупреждения проникновения на территорию республики новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Ранее Монголия до 28 марта отменила все регулярные международные и внутренние авиарейсы и запретила иностранцам въезжать на территорию страны на личном автотранспорте. Также приостановлено междугороднее сообщение всеми видами транспорта внутри самой страны.

Накануне на территории республики был выявлен первый случай заражения коронавирусом у гражданина Франции. Мужчину изолировали от общества, его состояние врачи оценивают как стабильное, писал NEWS.ru.