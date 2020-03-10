Железные дороги Монголии с 10 марта приостанавливают движение пассажирских поездов через пограничный переход Наушки — Сухэ-Батор. Решение было принято в целях предупреждения проникновения на территорию республики новой коронавирусной инфекции.
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Ранее Монголия до 28 марта отменила все регулярные международные и внутренние авиарейсы и запретила иностранцам въезжать на территорию страны на личном автотранспорте. Также приостановлено междугороднее сообщение всеми видами транспорта внутри самой страны.
Накануне на территории республики был выявлен первый случай заражения коронавирусом у гражданина Франции. Мужчину изолировали от общества, его состояние врачи оценивают как стабильное, писал NEWS.ru.
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