Движение составов на Люблинско-Дмитровской линии («салатовая» ветка) метро Москвы вводится в график после сбоя 28 сентября.
Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении перевозчика в социальной сети
Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno)
September 28, 2019
Неполадки в работе подземки нарушили сообщение на участке от станции «Волжская» до станции «Дубровка».
Ранее News.ru сообщал, что пьяный мужчина распылил газовый баллончик в лицо женщине в метро Москвы. Инцидент произошёл в вагоне поезда между станциями «Академическая» и «Профсоюзная».