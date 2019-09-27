Фото: АГН «Москва»

Московский регион накроют сильные дожди. Они начнутся уже в воскресенье, 29 сентября, и продлятся до среды, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В общей сложности за четыре дня выпадет около 40% от месячной нормы осадков.

Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы,...